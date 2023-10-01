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Семак после 1:3 от «Оренбурга»: «Неприятно, но что делать. Любой гол реально вернул бы нас в игру»

Семак после 1:3 от «Оренбурга»: «Неприятно, но что делать. Любой гол реально вернул бы нас в игру»

– С одной стороны вроде бы и забили первый мяч достаточно быстро. Тем не менее, практически первые удары в створ привели к трем пропущенным мячам.

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