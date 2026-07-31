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Аргументы недели

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Инструментальный звук: эксперт назвала способ очистить мозг от лишних переживаний

Инструментальный звук: эксперт назвала способ очистить мозг от лишних переживаний

Многие люди испытывают трудности с проживанием собственных эмоций. Разобраться в причинах этой проблемы и найти способы лучше понимать себя помогла психолог Юлия Винокурова.

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