Россияне поколения Х (1964-1980 годов рождения) берут самые крупные микрозаймы. Об этом говорится в исследовании «Бустер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Нидерландах сын...
- Кнайсль: в военны...
- Н Блогерша Погребня...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым