В последние года под руководством президента страна достигла существенных научных результатов. Наиболее заметный прогресс наблюдается там, где наука опирается на крупные инфраструктурные проекты, государственные программы и прикладные задачи: квантовые вычисления, ядерные исследования, медицина, ИИ и новые материалы.
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