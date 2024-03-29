С 1 апреля запретят жечь костры🔥🔥🔥 Постановлением губернатора Волгоградской области в регионе определен период пожароопасного сезона 2024 года.
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С 1 апреля запретят жечь костры🔥🔥🔥 Постановлением губернатора Волгоградской области в регионе определен период пожароопасного сезона 2024 года.