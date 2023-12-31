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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Элла Памфилова пообещала, что выборы президента в 2024 году пройдут достойно и честно

Элла Памфилова пообещала, что выборы президента в 2024 году пройдут достойно и честно

МОСКВА, 31 декабря, ФедералПресс. В своем обращении к членам избиркомов глава ЦИК РФ Элла Памфилова поздравила коллег с наступающим Новым годом и подчеркнула, что предстоящие выборы президента России «станут поводом для гордости для всей отечественной избирательной системы».

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