Элла Памфилова пообещала, что выборы президента в 2024 году пройдут достойно и честно

МОСКВА, 31 декабря, ФедералПресс. В своем обращении к членам избиркомов глава ЦИК РФ Элла Памфилова поздравила коллег с наступающим Новым годом и подчеркнула, что предстоящие выборы президента России «станут поводом для гордости для всей отечественной избирательной системы».
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