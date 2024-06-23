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Экс-вратарь «Зенита» Васютин о переходе в «Акрон»: «Хочу заявить о себе в РПЛ, показать свой уровень. Чувствую, что еще не все показал»

Экс-вратарь «Зенита» Васютин о переходе в «Акрон»: «Хочу заявить о себе в РПЛ, показать свой уровень. Чувствую, что еще не все показал»

– Впечатления самые положительные, рад здесь оказаться. Любые изменения тяжело даются человеку, но все к этому шло, и я уверен, что это правильное решение.

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