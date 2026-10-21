Инцидент произошел 15 октября 2026 года. В миграционный пункт отдела полиции № 1 «Кольцово» Межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский» обратился гражданин РФ.
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