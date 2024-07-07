❗️🇺🇦 Коллекторы из территориальных центров коррупции (ТЦК) совместно с антинациональной полицией Украины продолжают попытки набора "добровольцев" по всей стране💀 📍 т.
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❗️🇺🇦 Коллекторы из территориальных центров коррупции (ТЦК) совместно с антинациональной полицией Украины продолжают попытки набора "добровольцев" по всей стране💀 📍 т.
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