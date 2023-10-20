Автор «Айты» посетовал, что кинофестивали в Азии стали суровы к россиянам

Степан Бурнашев рассказал о ставшем более строгим отборе для фильмов из РоссииЯкутский кинорежиссер Степан Бурнашев — автор фильма «Айта» — признался, что его приглашали на зарубежные фестивали с этой картиной.
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