Макс Ферстаппен победил в спринте в Остине, Хэмилтон и Леклер в Топ-3

Макс Ферстаппен победил в спринте в Остине, Хэмилтон и Леклер в Топ-3Getty Images / Red Bull Content PoolТрёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен одержал уверенную победу в спринте на трассе COTA в США и записал на свой счет четвертый в сезоне успех в субботу.