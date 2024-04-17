Жителям Амурской области напомнили о запрете охоты на краснокнижных птиц, включая журавля и лебедя

В преддверии весеннего сезона охоты, Управление по охране животного мира Амурской области обращает внимание охотников на необходимость знания и узнавания восьми редких видов гусей и уток, включенных в Красную книгу.
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