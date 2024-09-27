Новые FPV-дроны с зажигательным боеприпасом начали истреблять боевиков ВСУ.https://vk.com/video757246494_456241686https://vk.
Русские «Драконы» начали выжигать врага вместе с позициями
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лидия
Да уж, братья, как там в частушке - на хрена родня такая, лучше буду сиротой. Если можно сохранить жизни наших солдат, нужно использовать всё возможное.
Ответить
11 час.
Владимир Елкин
Ради сохранения жизней наших парней нужно применять любое оружие! Для этого его и разрабатывают!
Ответить
6 час.
Людмила Лиханова
Толи еще будет...фашистам не поздоровится
Ответить
6 час.
Свежие комментарии