Русские «Драконы» начали выжигать врага вместе с позициями

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Несекретные материалы

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Комментарии
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Лидия
Да уж, братья, как там в частушке - на хрена родня такая, лучше буду сиротой. Если можно сохранить жизни наших солдат, нужно использовать всё возможное.
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11 час.
Владимир Елкин
Ради сохранения жизней наших парней нужно применять любое оружие! Для этого его и разрабатывают!
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6 час.
Людмила Лиханова
Толи еще будет...фашистам не поздоровится
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6 час.

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