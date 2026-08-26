Алексей Кузнецов: как Берия, Маленков и Хрущев погубили потенциального преемника Сталина

Его называли «человеком-пружиной» и настоящим хозяином осажденного города. Он получал паек наравне с рядовыми блокадниками и водил пятилетнего сына в окопы — чтобы люди видели: даже дети остаются, значит, город выстоит.
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