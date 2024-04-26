«Тампа» Кучерова потерпела третье поражение в серии с «Флоридой» и находится в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Стэнли

Передача Никиты Кучерова не спасла «Тампу-Бэй» от очередной неудачи в серии с «Флоридой». В Тампе завершился третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Восточной конференции, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз».