«Тампа» Кучерова потерпела третье поражение в серии с «Флоридой» и находится в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Стэнли

Передача Никиты Кучерова не спасла «Тампу-Бэй» от очередной неудачи в серии с «Флоридой». В Тампе завершился третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Восточной конференции, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз».
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