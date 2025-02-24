Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Жена телеведущего Диброва показала фигуру в купальнике

Жена телеведущего Диброва показала фигуру в купальнике

Жена известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина показала фигуру в купальнике. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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