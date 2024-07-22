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Общественники выступили против законопроекта, угрожающего сохранению Байкала

Общественники выступили против законопроекта, угрожающего сохранению Байкала

Ученые и экологи Забайкалья, Иркутской области и Бурятии направили коллективное письмо руководству страны, выражая протест против законопроекта № 387575-8, который может нанести ущерб уникальной экосистеме озера Байкал.

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