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"Россия перестала быть бензоколонкой". Мощное заявление Путина

"Россия перестала быть бензоколонкой". Мощное заявление Путина

Сегодня Владимир Путин, выступая на встрече с новым составом Общественной палаты России, сделал ряд важных заявлений по экономической тематике.

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Комментарии
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ЕИ
Евгений Иванов
Ангел и в правду ты урод
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20 час.
Аудрюс
В России образовалась новая, общность людей с большими запросами и абсалютным нежеланием работать...  Такие как вы все ждете, чтобы вам государство все приподнесло на тарелочке с голубой каемочкой! А сами палец о палец не ударите для улучшения своего бытия!
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17 час.
ИК
Иосиф Калинин
Да, Вы абсолютно правы! Запросы у людей достаточно высокие, а желание работать весьма низкое.  Да оно и не удивительно. Выросло поколение, для которого примером жизненного успеха являются такие персонажи, как Ксюша Собчак, некая Боня, Оля Бузова, Даня Милохин.... Т.е., люди ничего из себя не представляющие, ничем не занимающиеся, ничего не производящие, но, при этом, генерирующие деньги из ничего. Интернет забит объявлениями типа &quot;оставьте постылую работу, посвятите 2 часа в день чему-то непонятно чему и зарабатывайте 10 (20, 30 и так до бесконечности) тысяч рублей в день! Откуда же у молодых людей возьмется стимул к производительному труду?
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15 час.

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