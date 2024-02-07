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Закон, порядок, государство

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На полигоне в Донецкой Народной Республике продолжается подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Восток»

На полигоне в Донецкой Народной Республике продолжается подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Восток»

С помощью БпЛА военнослужащие группировки войск «Восток» осуществляют разведку, корректируют огонь, сбрасывают снаряды и даже берут в плен боевиков ВСУ на поле боя.

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