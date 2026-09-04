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Царьград

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Национальное управление: число жертв оползня в Непале достигло 1 287

Национальное управление: число жертв оползня в Непале достигло 1 287

В Непале число жертв катастрофического оползня и наводнения на севере страны увеличилось до 1 287. Пропавшими без вести числятся около 5 тысяч человек, более 13 тысяч были спасены.

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