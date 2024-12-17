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  • F I
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PharmRes: тарантулы и японские мечехвосты содержат антираковые пептиды

PharmRes: тарантулы и японские мечехвосты содержат антираковые пептиды

Австралийские ученые из Квинслендского университета и других научных учреждений обнаружили в пауках-тарантулах и крабах-мечехвостах соединения, которые могут стать способом преодоления лекарственной устойчивости при прогрессирующей меланоме.

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