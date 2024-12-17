PharmRes: тарантулы и японские мечехвосты содержат антираковые пептиды

Австралийские ученые из Квинслендского университета и других научных учреждений обнаружили в пауках-тарантулах и крабах-мечехвостах соединения, которые могут стать способом преодоления лекарственной устойчивости при прогрессирующей меланоме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии