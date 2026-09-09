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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маттеус включил «Арсенал», «Барсу», «Реал», «ПСЖ» и «Баварию» в число фаворитов на победу в ЛЧ: «Состав «Мадрида» еще должен сыграться, вопросы к команде остаются»

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус поразмышлял на тему фаворитов Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

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