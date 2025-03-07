Variety: Обвинительное заключение в принуждении к труду вынесено против рэпера P. Diddy

Против американского рэпера Шона Комбса, известного под сценическим псевдонимом P. Diddy, вынесено обвинительное заключение в связи с использованием принудительного труда, пишет издание Variety со ссылкой на судебный документ.
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