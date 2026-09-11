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Почти 15 поликлиник Подмосковья будут работать до полуночи 12 сентября

Почти 15 поликлиник Подмосковья будут работать до полуночи 12 сентября

В субботу, 12 сентября, жители Московской области смогут пройти полное медицинское обследование в вечернее и дневное время.

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