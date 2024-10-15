Два дня в Казани: история, современность, эчпочмаки

В октябре в Казани уже очень холодно, но до снега еще далеко. Прогуливаясь от одной достопримечательности к другой, это прекрасная возможность согреться в кафе! Также восхищаюсь улучшениями в третьей столице России.
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