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Bild о бундесвере – всё развалено, а выделенные деньги пропали

Bild о бундесвере – всё развалено, а выделенные деньги пропали

Ситуация в германском бундесвере плачевная — часть вооружения после начала СВО была отдана Украине, а деньги из специального фонда в размере € 100 млрд до немецких солдат так и не дошли.

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