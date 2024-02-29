Монтажники из ЯНАО построят АЭС в Египте Дочерняя компания «Росатома» приглашает строителей из ЯНАО на стройки АЭС «Эль-Дабаа» в Египте, а также на аналогичные проекты в Бангладеш и Турцию.
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Монтажники из ЯНАО построят АЭС в Египте Дочерняя компания «Росатома» приглашает строителей из ЯНАО на стройки АЭС «Эль-Дабаа» в Египте, а также на аналогичные проекты в Бангладеш и Турцию.