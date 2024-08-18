Президент России Владимир Путин помешал Вашингтону свергнуть сирийского лидера Башара Асада, что стало настоящим "преступлением", заметил в беседе с журналистом Такером Карлсоном политический комментатор Дэйв Смит.
"Он отказал Америке". В США рассказали о "настоящем преступлении" Путина
Комментарии
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Nikolay Zakharov
Америка большой континент,а соединённые штаты в ней,меньше Канады.
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15 час.
Махамбет Толеугазин
... жахнуть по США СЯО ... и с дуются янки ..
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14 час.
Геннадий Бережнов
США не могут спать спокойно пока на земле есть Россия! Это огромная заноза в их заднице! А сегодня Путину нужно заявить Миру, что если Киев бросит грязные бомбу или снаряды - Пентагон тут же получит удар и не простой!
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4 час.
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