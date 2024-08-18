"Он отказал Америке". В США рассказали о "настоящем преступлении" Путина

Геннадий Бережнов

США не могут спать спокойно пока на земле есть Россия! Это огромная заноза в их заднице! А сегодня Путину нужно заявить Миру, что если Киев бросит грязные бомбу или снаряды - Пентагон тут же получит удар и не простой!