Polestar 4 SUV засветился на Нюрбургринге[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Polestar 4 дебютировал весной 2023 года c необычным типом кузова: пятая дверь у него открывается как у лифтбека, но заднего стекла нет.
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