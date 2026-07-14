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Авто - Мото - Новости

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Polestar 4 SUV засветился на Нюрбургринге

Polestar 4 SUV засветился на Нюрбургринге

Polestar 4 SUV засветился на Нюрбургринге[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Polestar 4 дебютировал весной 2023 года c необычным типом кузова: пятая дверь у него открывается как у лифтбека, но заднего стекла нет.

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