Неделя русского языка и литературы.

17.03-21.03 в гимназии проходили мероприятия недели русского языка и литературы. Учащиеся 5-11 классов принимали участие в викторинах, играх, квестах, а также соревновались на лучшего знатока русского языка.
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