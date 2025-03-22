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Неделя русского языка и литературы.

Неделя русского языка и литературы.

17.03-21.03 в гимназии проходили мероприятия недели русского языка и литературы. Учащиеся 5-11 классов принимали участие в викторинах, играх, квестах, а также соревновались на лучшего знатока русского языка.

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