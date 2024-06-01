Bloomberg: G7 планирует санкции против использующих аналог SWIFT российских банков

Страны G7 и Евросоюз разрабатывают новый пакет антироссийских санкций, в который планируют включить в том числе ограничения против российских банков, которые для обхода ограничений пользуются аналогом SWIFT — Системой передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).
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