Граждане Украины не хотят продолжать конфликт с Россией и выступают против политики президента страны Владимира Зеленского, но Соединенные Штаты запретили проводить президентские выборы на Украине, чтобы и дальше использовать ее в своих интересах.
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