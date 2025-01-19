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Иран отправил нам аналоги "Хаймерсов". Запад не хочет верить и изучает снимки

Иран отправил нам аналоги "Хаймерсов". Запад не хочет верить и изучает снимки

Иран отправил военную технику в Россию, что вызвало серьезные опасения у западных стран. На снимках, сделанных в порту Бендер-Энзели на Каспии, были задокументированы погрузка тактических ракетных комплексов Fath-360, аналогичных американским "Хаймарсам", и зенитных комплексов Arman, которые могут значительно усилить русскую армию.

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