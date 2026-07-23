Собака сдала хозяина приставам, пришедшим взыскать долг по алиментам. Мужчина задолжал более 200 тысяч рублей и решил спрятаться в диване, но его убежище выдал собственный пёс Донецкая группа новостей.
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Собака сдала хозяина приставам, пришедшим взыскать долг по алиментам. Мужчина задолжал более 200 тысяч рублей и решил спрятаться в диване, но его убежище выдал собственный пёс Донецкая группа новостей.
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