Украинский паралимпиец демонстративно отодвинулся от русского во время фотосессии

Украинец на Паралимпиаде устроил демонстрацию в отношении русского спортсмена.Украинский паралимпиец Александр Комаров, получивший бронзу на дистанции 200 метров вольным стилем, оказался на одном пьедестале с русским спортсменом Кириллом Пульвером, который взял серебро.