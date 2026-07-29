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Аргументы и Факты

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ФСБ сообщила о преступлениях Украины, совершенных с помощью Telegram

ФСБ сообщила о преступлениях Украины, совершенных с помощью Telegram

Федеральная служба безопасности России заявила, что администрация мессенджера Telegram не удаляет каналы, чаты и боты, активно используемые украинскими спецслужбами для подготовки диверсионно-террористических актов на территории РФ.

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