ФСБ сообщила о преступлениях Украины, совершенных с помощью Telegram

Федеральная служба безопасности России заявила, что администрация мессенджера Telegram не удаляет каналы, чаты и боты, активно используемые украинскими спецслужбами для подготовки диверсионно-террористических актов на территории РФ.
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