Полицейские поблагодарили жительницу ХМАО, которая пресекла дистанционный обман пенсионерки

В дежурную часть ОМВД России по городу Пыть-Яху позвонила 40-летняя местная жительница. Горожанка сообщила, что встретила в торговом центре незнакомую пожилую женщину, которую, судя по её поведению и разговорам, пытаются обмануть телефонные мошенники.