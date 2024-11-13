Полицейские поблагодарили жительницу ХМАО, которая пресекла дистанционный обман пенсионерки

В дежурную часть ОМВД России по городу Пыть-Яху позвонила 40-летняя местная жительница. Горожанка сообщила, что встретила в торговом центре незнакомую пожилую женщину, которую, судя по её поведению и разговорам, пытаются обмануть телефонные мошенники.
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