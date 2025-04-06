За март 2025 г. продажи авто в Британии скакнули на 12,4%, а реализация электрокаров достигла рекорда

Британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) сообщило, что за март 2025 года продажи легковых машин в этой стране мира выросли на 12,4%, а продажи электрокаров достигли нового рекорда.
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