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Регионы России

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Хаби Алонсо планирует оптимизировать состав «Челси» по числу центральных защитников

Хаби Алонсо планирует оптимизировать состав «Челси» по числу центральных защитников

Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Хаби Алонсо отметил избыток центральных защитников в команде и выразил желание видеть до пяти футболистов данного амплуа в составе клуба к сезону 2026/2027 годов.

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