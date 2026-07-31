Хаби Алонсо планирует оптимизировать состав «Челси» по числу центральных защитников

Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Хаби Алонсо отметил избыток центральных защитников в команде и выразил желание видеть до пяти футболистов данного амплуа в составе клуба к сезону 2026/2027 годов.
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