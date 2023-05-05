Обвиняемого в мошенничестве мэра Большого Камня не вернули под заочный арест

Мэра города Большой Камень не вернули под заочный арест. Рустяма Абушаева обвиняют в мошенничестве с земельными участками, среднерыночная стоимость которых превышает 54 млн рублей, а также в управлении коммерческой организацией через доверенных лиц.
Мэра города Большой Камень не вернули под заочный арест. Рустяма Абушаева обвиняют в мошенничестве с земельными участками, среднерыночная стоимость которых превышает 54 млн рублей, а также в управлении коммерческой организацией через доверенных лиц.
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