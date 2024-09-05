🇷🇺Наши ребята продолжают трофеить «Леопард 2» западный хлам🇺🇳🔥 #Россия #ВСРФ #Леопард #Трофей #СВО.
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🇷🇺Наши ребята продолжают трофеить «Леопард 2» западный хлам🇺🇳🔥 #Россия #ВСРФ #Леопард #Трофей #СВО.
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