Количество мирных жителей, пострадавших в результате удара украинского беспилотника по рейсовому автобусу в городе Шебекино Белгородской области, возросло до пяти человек.
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