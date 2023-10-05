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Baltnews: Литва выделит Украине €340 млн в 2024 году

Baltnews: Литва выделит Украине €340 млн в 2024 году

Литва выделит Украине €340 млн в 2024 году, сообщает агентство Baltnews в своем Telegram-канале со ссылкой на премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните.

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Комментарии
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Александр Александров
Литва, а сами не сдохните с голоду.
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18 час.
Владимир Петров
Им ЕС ещё даст. Не свои раздают. США подкинут, чтобы препятствие конгресса обойти.
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17 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Богатые люди, могут себе позволить... Проебалтейские тигры, однозначно!
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9 час.

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