Литва выделит Украине €340 млн в 2024 году, сообщает агентство Baltnews в своем Telegram-канале со ссылкой на премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните.
Baltnews: Литва выделит Украине €340 млн в 2024 году
Комментарии
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Александр Александров
Литва, а сами не сдохните с голоду.
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18 час.
Владимир Петров
Им ЕС ещё даст. Не свои раздают. США подкинут, чтобы препятствие конгресса обойти.
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17 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Богатые люди, могут себе позволить... Проебалтейские тигры, однозначно!
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9 час.
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