Кто финансировал нашу несистемную оппозицию? Коллективный Запад, желающий нам "процветания"

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаКто финансировал нашу несистемную оппозицию? Коллективный Запад, желающий нам "процветания" Выключаем эмоции, включаем ум Против России идёт гибридная война. И снова эта война ведётся коллективным Западом.Вернуться к статье85НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалентин ЩербаковПочему зная в лицо наших провокаторов, изменников и ярых русофобов наша власть продолжает слабо реагировать на их подлые выходки и не принимает никаких мер? Значит в их рядах есть такие же отморозки и скрытые агенты-пособники Запада.ВПвалентина пожиленкоПротив России идёт гибридная война и ведется она коллективным Западом. Похоже, что властно-политические особи коллективного Запада по сути являются земными слугами Антихриста, вся деятельность которого направлена на разрушение гармонии земного мира и добронравной жизни человечества. Главной целью своей дьявольской деятельности "коллективный Запад" назначил Россию, которая находится под покровительством Божьей матери и Бога и свое развитие основывает на гармонии, добронравии и полезности, что не приемлемо для коллективного Запада.ВМВиктор МихайловНовому составу Госдумы РФ необходимо в срочном порядке принять Закон РФ об ответственности за деятельность , наносящей ущерб национальной безопасности России ! Хватит цацкаться и церемониться с открытыми врагами страны !ВБВладимир Борисовзачем нужны какие то граждане рф, работающие в инпосольствах. есть представители законодательной и исполнительной власти, я не говорю про представителей крупного бизнеса, имеющие собственность, денежные средства, да и домочадцев за пределами нашей страны. И вы думаете, что тамошние спецслужбы об этом не в курсе и не используют возможности слабого звена? А вы, почему наши Органы бездействуют? так кто же им даст?ВПвалентина пожиленкоГлавный герой коллективного Запада - США усердно навязывает человечеству небескорыстное мнение о том. что утверждение повсюду в мире западных моральных, культурных и иных ценностей, приведут народы ко всеобщему прогрессу и процветанию, а по существу они ведут народы к деградации и обнищанию. Однажды, под сказки о том, что на Западе "рай земной", а также под завывания и гнилые лозунги о демократии и правах человека, нас закружили наши властные плясуны того времени в хороводе капиталистических стран с благами рыночной экономики и частной собственности и мы поверили им, позволив разрушить нашу любимую большинством ее граждан Родину - СССР. Развалив СССР и его справедливую социально-экономическую систему, они лишили нас главных фундаментальных прав: на доходы от работы в своей стране и владение частичкой ее богатств, превратив нас в "абстрактное население, случайно забежавшее на территорию своей страны" Они кинули нас так ловко, что многие из нас еще и теперь верят в их сказки, полагая что Коллективный Запад спит и видит, как сделать нашу страну лучше, а нас - богачеПФПетр ФедотовОзадачен бездействием ФСБ! Ежели это известно даже широкой общественности , что мешает против таких лиц, по сути, участвующих в подрыве государственного строя, применить силу закона, а не размышлять.ВПвалентина пожиленкоКоллективный Запад, навязав нам "блага рыночной экономики и частной собственности", превратил многих из нас в торговцев, спекулянтов, приспособленцев, холуев и рабов у чиновничье-олигархических особей. К тому же, наша нынешняя вертикаль власти не живет интересами страны и народа. а лишь своими интересами и себе подобных. Вся их деятельность направлена лишь на то. чтобы набить финансами свои карманы, заманить в страну иноземных инвесторов, чтобы они обогатились за счет дешевого труда простых трудящихся граждан, а также приобрели за дешево народное достояние, а обогатившись, полученную в нашей стране прибыль вывели за рубеж, где она будет работать на экономику зарубежья. А в общем, нынче редкий руководитель страны и чиновники думают о государственных интересах, а лишь о своей карьере, популизме, о приобретении миллиардов лично-семейных $ и т.п. В руководимых ими странах позиция основной части населения их не интересует. В их видении народ - это "бессловесное стадо баранов, которое пойдет туда, куда погонят их они - властные пастухи".Александр СмирновЕсли деятельность Навального и Ко финансировалась из-за рубежа и это известно, то почему не говорится о том, на что же эти деньги потрачены? Что покупали? Кого подкупали? Какие-то общие фразы, нет конкретики.Комментировать
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