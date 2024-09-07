Тест-драйв BAIC BJ40: "Пекинский джип", в котором все по-честному

Этот внедорожник явно создан по мотивам Jeep Wrangler, тут и гадать нечего. Но, во-первых, у него, оказывается, есть на то законные основания, а во-вторых, «джип» – в определенном смысле икона стиля и следовать такому образцу не зазорно.
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