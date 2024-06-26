Армия Украины уничтожила пост радиационного контроля в Великой Знаменке

А

Александр

Пиндосы целились не туда. О чем еще говорить? Вылезла их пиндо-фашистская рожа. А мы все Трамп, Байден. Это вообще другой мир. Чтобы там оказаться, надо мутировать. Что со многими сбежавшими туда и произошло. Какие разговоры/уговоры? Это другая ветвь развития человека. Впереди только борьба с ними. И никаких белых пушистых. Зевнул - убьют.