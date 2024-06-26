Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Галкин
    Что то мне напоминает, Буданова.Герой России Мага...
  • Александр Свитайло
    Парочку экземпляров не мешало бы взять в плен. И привезти в клетке на Поклонку, выставить на показ рядом с британской...Военкор Семён Пег...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Инфантильные идиоты! Должны ответить по полной!В Киришах возбужд...

Армия Украины уничтожила пост радиационного контроля в Великой Знаменке

Армия Украины уничтожила пост радиационного контроля в Великой Знаменке

Вооруженные силы Украины в ходе осуществленного ими обстрела полностью уничтожили пост радиационного контроля в Великой Знаменке Запорожской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
Пиндосы целились не туда. О чем еще говорить? Вылезла их пиндо-фашистская рожа. А мы все Трамп, Байден. Это вообще другой мир. Чтобы там оказаться, надо мутировать. Что со многими сбежавшими туда и произошло. Какие разговоры/уговоры? Это другая ветвь развития человека. Впереди только борьба с ними. И никаких белых пушистых. Зевнул - убьют.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх