smi.today

4 154 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Почему бы и нет? Агентура у них есть...Причиной аварии н...
  • Арлег Сварогов
    Опять пиндосы проковыряли?Причиной аварии н...
  • Александр Юткин
    Неужели это можно обсуждать даже после откровенного заявления Меркель? Какие-то долдоны. Что в лоб, что по лбу.Путин: РФ не отка...

После побега в Израиль Галкину* пришлось давать концерты почти каждый день

После побега в Израиль Галкину* пришлось давать концерты почти каждый день

Шоумен Максим Галкин* по причине собственных политических убеждений и критики специальной военной операции был признан иностранным агентом в Российской Федерации и вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой и детьми решил сбежать в Израиль.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх