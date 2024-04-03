Как наши в аэропорту Анталии англичан построили. Не помогла даже полиция

Сразу заостряю внимание, что участником событий был не я, но сделал достоянием общественности эту историю человек, который самолично при всём этом присутствовал буквально несколько дней назад - когда объявили, что ЕС ввели санкции против турецкой авиакомпании за сотрудничество с Россией.
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