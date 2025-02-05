Ученые выявили связь между употреблением подростками марихуаны и риском психотических расстройств

Результаты исследования, проведенного Университетом Торонто, Центром наркозависимости и психического здоровья и ICES, подчеркивают важность профилактических стратегий в борьбе с ранними случаями употребления марихуаны среди подростков.
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