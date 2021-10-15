Pfizer и BioNTech желают вакцинировать детей экспериментальными вакцинами

Подтверждение возможности вакцинации детей в возрасте от 5 до 12 лет предоставили в Европейское агентство по лекарственным средствам и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США компании Pfizer и BioNTech, 15 октября сообщает пресс-служба Pfizer.